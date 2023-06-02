Гуренко: Карпину за нынешний сезон уже можно поставить плюс

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил положительно работу Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова» в сезоне-2022/23.

«Поэтому ему за данный сезон уже можно поставить плюс. Имея в распоряжении не самых сильных игроков, он со своей командой до последнего борется за награды. Южане нашли собственный стиль и проповедуют его. А главное, он приносит очки. Конечно, случались и неудачные противостояния, но без них никуда. В целом «Ростов» совершил большой шаг вперёд», — заявил Гуренко RT.

Ранее Гуренко высказался о возможной отставке Абаскаля из «Спартака».