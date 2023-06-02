Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Гуренко: Карпину за нынешний сезон уже можно поставить плюс

Короткая ссылка
Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил положительно работу Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова» в сезоне-2022/23.
Гуренко: Карпину за нынешний сезон уже можно поставить плюс
  • РИА Новости

«Поэтому ему за данный сезон уже можно поставить плюс. Имея в распоряжении не самых сильных игроков, он со своей командой до последнего борется за награды. Южане нашли собственный стиль и проповедуют его. А главное, он приносит очки. Конечно, случались и неудачные противостояния, но без них никуда. В целом «Ростов» совершил большой шаг вперёд», — заявил Гуренко RT.

Ранее Гуренко высказался о возможной отставке Абаскаля из «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить