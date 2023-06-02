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Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Окулов подписал новый контракт с ЦСКА

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В московском ЦСКА сообщили, что Константин Окулов продолжит выступать за армейский клуб в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.
Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Окулов подписал новый контракт с ЦСКА
  • Gettyimages.ru

28-летний нападающий подписал новый контракт. Соглашение рассчитано на два года, сообщает пресс-служба столичной команды.

Окулов в составе ЦСКА трижды выиграл Кубок Гагарина (в 2019, 2022, 2023 годах). Форвард в регулярном чемпионате в 60 играх забросил 18 шайб и отдал 36 результативных передач. В плей-офф в 27 играх он забил шесть голов и сделал 14 голевых пасов.

Ранее главный тренер ХК ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что в штабе команды не планируются изменения.

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