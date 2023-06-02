Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Чесноков: Рублёв один из главных фаворитов на «Ролан Гаррос»

Короткая ссылка
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков назвал россиянина Андрея Рублёва главным фаворитом теннисного турнира «Ролан Гаррос».
Чесноков: Рублёв один из главных фаворитов на «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru

«Андрею Рублёву «Ролан Гаррос» в этом году даётся очень тяжело, если говорить о тех матчах, которые он уже сыграл. И дело здесь не в покрытии. Андрей может быстро перестраиваться. В Монте-Карло он выиграл «Мастерс» играя на земле, ещё до Australian Open он победил в двух турнирах на «харде». Он универсальный игрок, каких мало», — заявил Чесноков RT.

Он также отметил, в чём заключается индивидуальность Рублёва.

«Дело в том, что его соперники очень хорошо настраиваются на матчи это видно по играм с Ласло Джере и Корентеном Муте. Эти двое проявляли чудовищную силу воли и буквально вспахивали корт, играя против него. Но благодаря тому, что Рублёв в ключевых моментах показывал свой класс, он остался здесь. Так что я могу назвать Андрея одним из главных фаворитов этого турнира. В сложных матчах он показывает класс. Он мне напоминает Андре Агасси, он такой же взрывной игрок, активно играет каждый удар. И многие игроки не справляются с таким напором. Нужно иметь фантастические ноги, чтобы противостоять скорости Рублёва. Он фаворит не только на «Ролан Гаррос», но и в матче с Лоренцо Сонего», — добавил Чесноков.

Ранее Рублёв рассказал о причинах срыва в матче второго круга «Ролан Гаррос» с французом Корентеном Муте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить