Рублёв рассказал о проблемах в матче с Муте во втором круге «Ролан Гаррос»
«Сильно бесился? Да, было такое. Каждый раз происходила какая-то нестандартная ошибка, какие-то постоянно глупости. Вроде уже всё сделал, забивай и… ошибка. Постоянно какая-то нестандартная ситуация происходила», — сказал Рублёв.
Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2, 3:6, 6:3. Игра продолжалась 3 часа 1 минуту.
Следующим соперников Рублёва станет Лоренцо Сонего из Италии.
Ранее сообщалось, что Рублёв ожидает тяжёлого матча в третьем круге «Ролан Гаррос» с Сонего.