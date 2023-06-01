Рублёв рассказал о проблемах в матче с Муте во втором круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о причинах срыва в матче второго круга «Ролан Гаррос» с французом Корентеном Муте.

«Сильно бесился? Да, было такое. Каждый раз происходила какая-то нестандартная ошибка, какие-то постоянно глупости. Вроде уже всё сделал, забивай и… ошибка. Постоянно какая-то нестандартная ситуация происходила», — сказал Рублёв.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2, 3:6, 6:3. Игра продолжалась 3 часа 1 минуту.

Следующим соперников Рублёва станет Лоренцо Сонего из Италии.

Ранее сообщалось, что Рублёв ожидает тяжёлого матча в третьем круге «Ролан Гаррос» с Сонего.