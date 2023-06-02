Определились все пары 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по футболу 2023 года

В Аргентине завершились матчи 1/8 финала молодёжного чемпионата мира по футболу 2023 года.

В четвертьфинале сборная Израиля сыграет с Бразилией 3 июня, матч между Колумбией и Италией пройдёт 4 июня, в этот же день сыграют Южная Корея и Нигерия. 5 июня встретятся США и Уругвай.

Финальный матч турнира состоится 11 июня. Действующим чемпионом мира является молодёжная сборная Украины (2019 год). В 2021 году чемпионат мира был отменён из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что юношеская команда России по футболу (игроки не старше 17 лет) оформила выход в финал Кубка БРИКС.