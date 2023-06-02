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«Денвер» обыграл «Майами» в первой игре финальной серии плей-офф НБА

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«Денвер Наггетс» одержал победу над «Майами Хит» в первой игре финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Денвер» обыграл «Майами» в первой игре финальной серии плей-офф НБА
  • © AP Photo/Jack Dempsey

Встреча в Денвере завершилась со счётом 104:93 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал Никола Йокич из «Денвера», оформивший трипл-дабл (27 очков, 10 подборов, 14 передач). У «Майами» больше всех очков набрал Бэм Адебайо (26 очков, 13 подборов).

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Денвера». Второй матч пройдёт 5 июня в Денвере.

Ранее защитник «Майами Хит» Джимми Батлер пригласил нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара на финальную серию плей-офф НБА с «Денвер Наггетс».

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