В «Торпедо» считают, что в Первой лиге посещаемость игр должна быть более 10 тыс. человек

Президент «Торпедо» Ярослав Савин дал понять, что руководство столичного клуба сделает всё возможное для повышения посещаемости на матчах чемпионата России по футболу в Первой лиге сезона-2023/24.

«Хотим, чтобы мы были популярным клубом с большой посещаемостью на десятки тысяч человек. Понятно, что быстро мы к этому не придём, нужно время, большая работа. Конкретные цифры не обсуждали по следующему сезону, на мой взгляд, на каждом матче точно должно быть больше десяти тысяч», — цитирует Савина ТАСС.

По его словам, одним из вариантов в следующем сезоне является проведение домашних матчей в «Лужниках».

«Будет выстроена работа клуба с болельщиками, как сейчас — открытая тренировка, чтобы быть ближе, показывать, что мы все вместе, одна чёрно-белая семья, тогда и болельщиков будет больше», — добавил Савин.

«Торпедо» досрочно покинуло элитный дивизион чемпионата России. В сезоне-2023/24 чёрно-белые будут выступать в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» продлило контракты с полузащитником Александром Рязанцевым и защитником Артёмом Самсоновым.