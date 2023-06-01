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В «Торпедо» считают, что в Первой лиге посещаемость игр должна быть более 10 тыс. человек

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Президент «Торпедо» Ярослав Савин дал понять, что руководство столичного клуба сделает всё возможное для повышения посещаемости на матчах чемпионата России по футболу в Первой лиге сезона-2023/24.

«Хотим, чтобы мы были популярным клубом с большой посещаемостью на десятки тысяч человек. Понятно, что быстро мы к этому не придём, нужно время, большая работа. Конкретные цифры не обсуждали по следующему сезону, на мой взгляд, на каждом матче точно должно быть больше десяти тысяч», — цитирует Савина ТАСС.

По его словам, одним из вариантов в следующем сезоне является проведение домашних матчей в «Лужниках».

«Будет выстроена работа клуба с болельщиками, как сейчас — открытая тренировка, чтобы быть ближе, показывать, что мы все вместе, одна чёрно-белая семья, тогда и болельщиков будет больше», — добавил Савин.

«Торпедо» досрочно покинуло элитный дивизион чемпионата России. В сезоне-2023/24 чёрно-белые будут выступать в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» продлило контракты с полузащитником Александром Рязанцевым и защитником Артёмом Самсоновым.

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