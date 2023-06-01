Андреева — первая с 2009 года теннисистка до 17 лет, вышедшая в третий круг «Ролан Гаррос»
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Во втором круге турнира она победила француженку Диан Парри со счётом 6:1, 6:2.
До неё это удавалось Анне Курниковой, Мартине Хингис, Серене Уильямс, Сесиль Каратанчевой и Мишель Ларшер де Бриту.
В следующем круге Андреева сыграет с победительницей матча между австрийкой Юлией Грабер и американкой Кори Гауфф.
Ранее Андреева прокомментировала выход в третий круг Открытого чемпионата Франции.