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Андреева — первая с 2009 года теннисистка до 17 лет, вышедшая в третий круг «Ролан Гаррос»

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16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала первой с 2009 года спортсменкой до 17 лет, вышедшей в третий круг «Ролан Гаррос».
Андреева — первая с 2009 года теннисистка до 17 лет, вышедшая в третий круг «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru

Во втором круге турнира она победила француженку Диан Парри со счётом 6:1, 6:2.

До неё это удавалось Анне Курниковой, Мартине Хингис, Серене Уильямс, Сесиль Каратанчевой и Мишель Ларшер де Бриту.

В следующем круге Андреева сыграет с победительницей матча между австрийкой Юлией Грабер и американкой Кори Гауфф.

Ранее Андреева прокомментировала выход в третий круг Открытого чемпионата Франции.

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