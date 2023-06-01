Андреева — первая с 2009 года теннисистка до 17 лет, вышедшая в третий круг «Ролан Гаррос»

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала первой с 2009 года спортсменкой до 17 лет, вышедшей в третий круг «Ролан Гаррос».

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