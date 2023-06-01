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«Зенит» досрочно отпустил Кассьерру в отпуск

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Агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры Никос Петропулос сообщил, что форварда отпустили в отпуск.
«Зенит» досрочно отпустил Кассьерру в отпуск
  • РИА Новости

«С Матео всё в порядке. Он улетел в Колумбию. Клуб его отпустил, как и остальных легионеров. Кассьерра уже в отпуске», — цитирует Петропулоса Sport24.

В сезоне-2022/23 26-летний колумбиец забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач в 34 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее агент вратаря Андрея Лунёва Антон Смирнов объяснил, почему его подопечный тренируется на базе «Зенита».

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