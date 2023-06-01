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Агент объяснил, почему Лунёв тренируется на базе «Зенита»

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Агент вратаря Андрея Лунёва Антон Смирнов объяснил, почему его подопечный тренируется на базе «Зенита».
Агент объяснил, почему Лунёв тренируется на базе «Зенита»
  • Gettyimages.ru

«Лунёв замечен на базе «Зенита»? Никаких переговоров не было. Андрей просто живёт рядом», — приводит слова Смирнова «Чемпионат».

«Байер» 22 мая объявил об уходе голкипера Лунёва. Бывший вратарь петербургского «Зенита» покинет немецкий клуб по окончании сезона-2022/23. 

Лунёв за два года провёл три матча за клуб Бундеслиги, пропустив из-за травм 248 дней.

Ранее агент Лунёва заявил, что уход голкипера из «Байера» был ожидаемым.

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