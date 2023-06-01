Агент объяснил, почему Лунёв тренируется на базе «Зенита»

Агент вратаря Андрея Лунёва Антон Смирнов объяснил, почему его подопечный тренируется на базе «Зенита».

«Лунёв замечен на базе «Зенита»? Никаких переговоров не было. Андрей просто живёт рядом», — приводит слова Смирнова «Чемпионат».

«Байер» 22 мая объявил об уходе голкипера Лунёва. Бывший вратарь петербургского «Зенита» покинет немецкий клуб по окончании сезона-2022/23.

Лунёв за два года провёл три матча за клуб Бундеслиги, пропустив из-за травм 248 дней.

Ранее агент Лунёва заявил, что уход голкипера из «Байера» был ожидаемым.