Хачанов: Коккинакис — очень классный теннисист, у нас будет непростой поединок

Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от матча третьего круга «Ролан Гаррос» с австралийцем Танаси Коккинакисом.

«Танаси Коккинакис — очень классный игрок, мы с ним одногодки. Я помню, когда он раньше всех зашёл в топ-100 ATP. Это было в 2015 году. Долгое время его мучили травмы, не знаю, физические или психологические, но с прошлого года он окончательно вернулся в тур и играет на хорошем уровне.



И Коккинакис — всегда неудобный соперник, на каждом турнире он как тёмная лошадка. Танаси может победить неожиданно многих топовых игроков. Вчера он провёл очень хороший матч со Стэном Вавринкой. Я успел посмотреть первые два сета и могу сказать, что у нас будет непростой поединок.



У Танаси хорошая подача, хороший удар справа, агрессивная игра. Но надо смотреть, какое у него будет физическое состояние после матча со Стэном. Я со своей стороны готовлюсь к игре и постараюсь показать хороший уровень тенниса, быть сфокусированным. Поэтому посмотрим, к чему это приведёт», — заявил Хачанов RT.

Ранее Хачанов прокомментировал победу над Раду Алботом из Молдавии во втором круге «Ролан Гаррос».