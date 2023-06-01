Хачанов — о победе над Алботом во втором круге «Ролан Гаррос»: знал, чего от него ожидать

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над Раду Алботом из Молдавии во втором круге «Ролан Гаррос».

«В любом матче из пяти сетов важно не терять концентрацию и стараться победить, взяв все три партии. Бывает такое, что после первого выигранного сета второй или третий играются уже не так легко, что-то не получается. Матч был долгим, и я рад, что смог отыграть от начала и до конца в свой теннис.



Честно говоря, я никогда не играл с Раду Алботом. Однако мы тренировались вместе много раз. Я знал, чего от него ожидать. Наверное, главные особенности Раду — хорошая игра в защите и скорость. Я понимал, что если буду поддерживать свой ритм, то он может в какой-то момент его не выдержать. Поэтому весь матч я старался увеличивать темп, ускоряться, чтобы у Албота не было шансов что-то предпринять против меня.



Думаю, сложнее всего мне было во втором сете. Вначале почти в каждом гейме у меня были брейк-пойнты, но никак не получалось взять гейм у Раду. С его стороны тоже были попытки брейкануть, но я рад, что смог остаться сфокусированным и взять второй сет», — заявил Хачанов RT.

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