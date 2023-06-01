Тарпищев назвал закономерными победы Рублёва и Хачанова во втором круге «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов заслуженно прошли в третий круг Открытого чемпионата Франции.

«Хачанов должен был легко выигрывать и сделал это. Он играет за счёт подачи и с задней линии уверенно действует. Всё закономерно пока. Что касается Рублёва, то игра была непростая в эмоциональном и психологическом плане», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Хачанов одержал победу над молдаванином Раду Алботом со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут.

В следующем круге россиянин сыграет с представителем Австралии Танаси Коккинакисом.

Рублёв в матче второго круга нанёс поражение в четырёх сетах Корентену Муте из Франции со счётом 6:4, 6:2, 3:6, 6:3. Игра продолжалась 3 часа 1 минуту.

Следующим соперником Рублёва станет Лоренцо Сонего из Италии.

Ранее Рублёв рассказал о проблемах в матче с Муте во втором круге «Ролан Гаррос».