Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Тарпищев назвал закономерными победы Рублёва и Хачанова во втором круге «Ролан Гаррос»

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов заслуженно прошли в третий круг Открытого чемпионата Франции.
Тарпищев назвал закономерными победы Рублёва и Хачанова во втором круге «Ролан Гаррос»
  • РИА Новости

«Хачанов должен был легко выигрывать и сделал это. Он играет за счёт подачи и с задней линии уверенно действует. Всё закономерно пока. Что касается Рублёва, то игра была непростая в эмоциональном и психологическом плане», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Хачанов одержал победу над молдаванином Раду Алботом со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут.

В следующем круге россиянин сыграет с представителем Австралии Танаси Коккинакисом.

Рублёв в матче второго круга нанёс поражение в четырёх сетах Корентену Муте из Франции со счётом 6:4, 6:2, 3:6, 6:3. Игра продолжалась 3 часа 1 минуту.

Следующим соперником Рублёва станет Лоренцо Сонего из Италии.

Ранее Рублёв рассказал о проблемах в матче с Муте во втором круге «Ролан Гаррос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить