AS: Асенсио близок к переходу в ПСЖ
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Как сообщает AS, 27-летний игрок в ближайшие дни завершит переход в «Пари Сен-Жермен». Футболист подпишет с парижанами контракт сроком на четыре-пять лет.
По информации ESPN, переговоры между Асенсио и парижским клубом о переходе в статусе свободного агента находятся в продвинутой стадии.
Контракт 27-летнего футболиста истекает 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне Асенсио провёл за «Реал» 50 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Реал» на следующей неделе объявит о трансфере Джуда Беллингема.