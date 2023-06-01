AS: Асенсио близок к переходу в ПСЖ

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио, скорее всего, перейдёт в ПСЖ.

Как сообщает AS, 27-летний игрок в ближайшие дни завершит переход в «Пари Сен-Жермен». Футболист подпишет с парижанами контракт сроком на четыре-пять лет.

По информации ESPN, переговоры между Асенсио и парижским клубом о переходе в статусе свободного агента находятся в продвинутой стадии.

Контракт 27-летнего футболиста истекает 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне Асенсио провёл за «Реал» 50 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» на следующей неделе объявит о трансфере Джуда Беллингема.