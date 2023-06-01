Алькарас — о сравнении с Надалем и Джоковичем: хочется верить, что я не чья-то копия

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о сравнении себя с легендарными теннисистами.

«Некоторые говорят, что у меня удары, как у Надаля, Джоковича и Федерера. Это нормально, потому что я наблюдал за ними. Но мне хочется верить, что я на 100% Алькарас, а не чья-то копия», — сказал он на пресс-конференции.

В матче второго круга «Ролан Гаррос» Алькарас одержал победу над японцем Таро Даниэлом со счётом 6:1, 3:6, 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут.

В следующем раунде Алькарас сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.

Ранее Карлос Алькарас рассказал о своей главной мечте в профессиональной карьере.