Алькарас: для меня было бы мечтой сыграть с Надалем в паре на Олимпиаде-2024
«Для меня было бы мечтой сыграть с ним в парном разряде на Олимпиаде. Посмотрим, как у него будут идти дела. Сможет ли он восстановиться ещё в этом году. Надеюсь, что у него всё будет отлично», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
Надаль заявил, что пропустит «Ролан Гаррос» и может завершить карьеру в 2024 году.
18 января 36-летний испанец получил травму во время матча второго круга Australian Open с американцем Маккензи Макдональдом. Обследование теннисиста показало растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после повреждения.
Ранее Даниил Медведев надеялся, что Надаль сможет вернуться на корт.