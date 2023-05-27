Алькарас: для меня было бы мечтой сыграть с Надалем в паре на Олимпиаде-2024

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своей главной мечте в профессиональной карьере.

«Для меня было бы мечтой сыграть с ним в парном разряде на Олимпиаде. Посмотрим, как у него будут идти дела. Сможет ли он восстановиться ещё в этом году. Надеюсь, что у него всё будет отлично», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Надаль заявил, что пропустит «Ролан Гаррос» и может завершить карьеру в 2024 году.

18 января 36-летний испанец получил травму во время матча второго круга Australian Open с американцем Маккензи Макдональдом. Обследование теннисиста показало растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после повреждения.

Ранее Даниил Медведев надеялся, что Надаль сможет вернуться на корт.