Уткин: после этого финала Лиги Европы можно ввести новый термин — хет-трик Манчини
- РИА Новости
«После этого финала Лиги Европы можно ввести новый термин — хет-трик Манчини. «Хет-трик Манчини» — голевое действие за свою команду (в данном случае пас) плюс автогол плюс промах в серии пенальти. Редкая вещь!» — написал Уткин в своём Telegram-канале.
«Севилья» нанесла поражение «Роме» в финальном матче Лиги Европы сезона-2022/23.
Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды.
Ранее главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью вступил в перепалку с арбитром возле стадиона после финала Лиги Европы.