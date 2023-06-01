Уткин: после этого финала Лиги Европы можно ввести новый термин — хет-трик Манчини

Журналист Василий Уткин прокомментировал победу «Севильи» над «Ромой» в финале Лиги Европы УЕФА.

«После этого финала Лиги Европы можно ввести новый термин — хет-трик Манчини. «Хет-трик Манчини» — голевое действие за свою команду (в данном случае пас) плюс автогол плюс промах в серии пенальти. Редкая вещь!» — написал Уткин в своём Telegram-канале.

«Севилья» нанесла поражение «Роме» в финальном матче Лиги Европы сезона-2022/23.

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды.

Ранее главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью вступил в перепалку с арбитром возле стадиона после финала Лиги Европы.