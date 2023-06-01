Орлов о выступлении Бобровского в плей-офф: он так хорошо играл всегда

Российский защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов оценил игру соотечественника, голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мне кажется, что ничего не случилось. Он всегда так хорошо играл. В начале плей-офф у него какая-то травма была. Вам лучше с ним поговорить. Но я не удивлён тем, как он выступает», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

В полуфинальной серии «Флорида» обыграла «Каролина Харрикейнз» со счётом 4-0. Таким образом, команда второй раз в истории НХЛ и впервые в XXI веке вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Вегас Голден Найтс».

Ранее Бобровского назвали фаворитом в борьбе за звание MVP Кубка Стэнли.