Орлов о выступлении Бобровского в плей-офф: он так хорошо играл всегда
«Мне кажется, что ничего не случилось. Он всегда так хорошо играл. В начале плей-офф у него какая-то травма была. Вам лучше с ним поговорить. Но я не удивлён тем, как он выступает», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».
В полуфинальной серии «Флорида» обыграла «Каролина Харрикейнз» со счётом 4-0. Таким образом, команда второй раз в истории НХЛ и впервые в XXI веке вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Вегас Голден Найтс».
Ранее Бобровского назвали фаворитом в борьбе за звание MVP Кубка Стэнли.