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Дибала стал первым аргентинцем после Месси, забившим в финале еврокубка

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Аргентинский нападающий «Ромы» Пауло Дибала забил гол в финале Лиги Европы УЕФА с «Севильей».

Игрок стал первым аргентинцем, забившим в финале еврокубков, после Лионеля Месси, который отличился в составе «Барселоны» в решающем матче Лиги чемпионов сезона-2010/11 с «Манчестер Юнайтед».

В финале Лиги Европы «Севилья» обыграла «Рому». Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды. 

Ранее сообщалось, что финал Лиги Европы — 2023 стал рекордным по количеству жёлтых карточек.

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