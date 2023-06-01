Романо: 1 июня Бензема с представителями «Реала» обсудит свой трансфер в саудовский клуб

Нападающий «Реала» Карим Бензема готовится обсудить с руководством мадридского клуба переход в клуб Саудовской Аравии.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, игрок 1 июня встретится с представителями клуба, чтобы обсудить трансфер в клуб Саудовской Аравии.

Соглашение Бензема с мадридцами истекает 30 июня, но «Реал» рассчитывает, что француз продлит соглашение ещё на сезон.

Форвард выступает за сливочных с 2009 года. В сезоне-2022/23 он провёл за «Реал» 42 матча, забил 30 мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Бензема подпишет контракт с саудовским «Аль-Иттихадом».