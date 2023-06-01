Дзюба: я благодарен футбольному богу за то, что Кварацхелия свалил от Слуцкого

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба с иронией высказался о совместной работе полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии и тренера Леонида Слуцкого в «Рубине».

«До сих пор благодарю футбольного бога за то, что Хвича, вот этот бриллиант, вовремя свалил из этих лап. Не может сантехник работать с алмазом! Только один Леонид Викторович считает, что он дал Хвиче дорогу в «Наполи», — сказал Дзюба в YouTube-шоу «Ну так нельзя».

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил 14 мячей и сделал 17 результативных передач за «Наполи» во всех турнирах. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

Ранее Никола Скира заявил, что Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи».