Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Дзюба: я благодарен футбольному богу за то, что Кварацхелия свалил от Слуцкого

Короткая ссылка
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба с иронией высказался о совместной работе полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии и тренера Леонида Слуцкого в «Рубине».

«До сих пор благодарю футбольного бога за то, что Хвича, вот этот бриллиант, вовремя свалил из этих лап. Не может сантехник работать с алмазом! Только один Леонид Викторович считает, что он дал Хвиче дорогу в «Наполи», — сказал Дзюба в YouTube-шоу «Ну так нельзя».

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил 14 мячей и сделал 17 результативных передач за «Наполи» во всех турнирах. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

Ранее Никола Скира заявил, что Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить