Дзюба: я благодарен футбольному богу за то, что Кварацхелия свалил от Слуцкого
«До сих пор благодарю футбольного бога за то, что Хвича, вот этот бриллиант, вовремя свалил из этих лап. Не может сантехник работать с алмазом! Только один Леонид Викторович считает, что он дал Хвиче дорогу в «Наполи», — сказал Дзюба в YouTube-шоу «Ну так нельзя».
В нынешнем сезоне Кварацхелия забил 14 мячей и сделал 17 результативных передач за «Наполи» во всех турнирах. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.
Ранее Никола Скира заявил, что Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи».