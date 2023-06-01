Ламела — о победе в Лиге Европы: испытываю потрясающие чувства

Полузащитник «Севильи» Эрик Ламела признался, что испанская команда проделала большую работу для того, чтобы одержать победу в финале Лиги Европы УФЕА сезона-2022/23 с «Ромой».

«Это просто потрясающе. Я не могу в это поверить. Испытываю потрясающие чувства. Отпразднуем эту победу на полную катушку. Игра получилась очень сложной для нас и «Ромы». Итальянская команда очень хорошо сыграла в обороне. Нам было очень сложно создавать опасные моменты», — цитирует Ламелу пресс-служба УЕФА.

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды.

В составе коллектива из столицы Италии мяч забил Пауло Дибала (35-я минута). Автогол на свой счёт записал Джанлука Манчини (55-я).

Ранее сообщалось, что фанаты прорвались на поле после победы «Севильи» в финале Лиги Европы.