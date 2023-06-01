Голкипер «Севильи» Боно признан лучшим игроком финала Лиги Европы с «Ромой»

Голкипер «Севильи» Боно признан самым полезным игроком финала Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23 с «Ромой».

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды. Боно отразил один удар с 11-метровой отметки.

Решающий пенальти исполнил защитник Гонсало Монтьель.

В составе коллектива из столицы Италии мяч забил Пауло Дибала (35-я минута). Автогол на свой счёт записал Джанлука Манчини (55-я).

Ранее сообщалось, что фанаты прорвались на поле после победы «Севильи» в финале Лиги Европы.