Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Голкипер «Севильи» Боно признан лучшим игроком финала Лиги Европы с «Ромой»

Короткая ссылка
Голкипер «Севильи» Боно признан самым полезным игроком финала Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23 с «Ромой».

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды. Боно отразил один удар с 11-метровой отметки.

Решающий пенальти исполнил защитник Гонсало Монтьель.

В составе коллектива из столицы Италии мяч забил Пауло Дибала (35-я минута). Автогол на свой счёт записал Джанлука Манчини (55-я).

Ранее сообщалось, что фанаты прорвались на поле после победы «Севильи» в финале Лиги Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить