Хусаинов: Кукуян не достоин обслуживать матч ЦСКА — «Ростов»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал назначение Павла Кукуяна на матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Ростов».

«ЦСКА — «Ростов» — самый важный матч тура. В этой игре, по сути, решится судьба серебряных и бронзовых медалей чемпионата России. Учитывая, что первого места в лиге больше не существует благодаря «Зениту», это самые высокие места. И назначать на такой матч Павла Кукуяна — это недоразумение.

Он не достоин обслуживать такой важный матч, учитывая то, как он отработал в Санкт-Петербурге, когда питерцы вышли на поле со «Спартаком». Ошибка на ошибке и ошибкой погоняет! За это его лишили работы на следующем матче. А теперь снова вернули. Ну есть же Владислав Безбородов, есть же Сергей Карасёв! На мой взгляд, они более достойные кандидатуры на эту игру.

Но (с учётом того, что решения не изменить) хочу, чтобы болельщикам ЦСКА и «Ростова» повезло: чтобы матч обошёлся без скандалов и судейских эксцессов. И чтобы Кукуян сыграл второстепенную роль на поле», — сказал Хусаинов RT.

Ранее сообщалось, что Кукуян пропускает 27-й тур РПЛ из-за ошибки в матче «Зенит» — «Спартак».