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Кукуян пропускает 27-й тур РПЛ из-за ошибки в матче «Зенит» — «Спартак»

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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что арбитр Павел Кукуян не получил назначения на 27‑й тур Российской премьер‑лиги (РПЛ) из‑за ошибки в матче предыдущего тура между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».
Кукуян пропускает 27-й тур РПЛ из-за ошибки в матче «Зенит» — «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«К сожалению, были допущены ошибки, которые серьёзно повлияли на оценку. К нашему сожалению, Кукуян попал в ротацию и не получил назначения. Сколько, не могу сказать, поскольку это зависит больше от работы его коллег, чем от нас», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

7 мая «Зенит» обыграл в Санкт-Петербурге «Спартак» со счётом 3:2. Московский клуб обратился в экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) РФС с просьбой оценить работу арбитра в эпизоде с участием полузащитника сине-бело-голубых Далера Кузяева и хавбека красно-белых Романа Зобнина перед голом полузащитника петербуржцев Андрея Мостового на 39‑й минуте встречи.

Ранее ЭСК РФС решила, что Кукуян ошибочно засчитал гол «Зенита» в ворота «Спартака».

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