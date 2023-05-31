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Гаджимагомедов заявил, что бойкот соревнований некоторыми странами не повлиял на конкуренцию в боксе

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Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов рассказал, помогло ли ему отсутствие спортсменов из США, Великобритании, Германии выиграть золото на чемпионате мира в Ташкенте.

«В моём весе нет ни одного топ-боксёра из этих стран. На самом деле, соревнования получились очень конкурентными. За всю историю чемпионатов мира не было столько государств и участников. Для меня это уже третье первенство, и такого масштаба, как в этот раз, ещё не видел. Плюс ко всему дополнительной мотивацией для боксёров стал призовой фонд. Все ребята «горели», хотели в том числе и из-за куша победить. Потому $200 тыс. — большие деньги и огромная помощь в жизни. Спасибо за это главе IBA Умару Кремлёву. На турнире были спортсмены из бедных стран, и, выиграв, они уезжали из Ташкента счастливыми», — сказал боксёр в интервью RT.

Ранее Гаджимагомедов рассказал, как справлялся с травмой ноги на ЧМ по боксу в Ташкенте.

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