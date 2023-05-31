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Гаджимагомедов рассказал, как справлялся с травмой ноги на ЧМ по боксу в Ташкенте

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Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов рассказал, как выступал с травмой на чемпионате мира в Ташкенте.

«Папа всегда старается разбирать мои бои. Обычно находит, за что поругать. Результатом доволен, но всё равно звонит и объясняет, где я недоработал. Обращает внимание на эпизоды, где я мог пробить посильнее, или указывает, в чём ещё можно прибавить. Но в этот раз такого не было, поскольку все понимали: бился с травмой ноги и не мог полноценно боксировать. Поэтому близкие просто рады моему золоту.

Оценка за своё выступление? Девять из десяти, потому что травма очень серьёзная. Даже сейчас нахожусь у друзей с костылём, без него передвигаться не могу. А в Ташкенте кололи обезболивающие, замораживали ногу. Пробовали все разрешённые средства, чтобы я вышел на ринг и был в состоянии вытерпеть девять минут. Сделали всё возможное и невозможное для победы.

Потом в Москве сделали снимки. Перелома нет, сильное растяжение связок. Врач расписал лечение, курс физиотерапии и сказал обеспечить ноге полный покой в ближайшие три недели», — сказал боксёр в интервью RT.

Ранее Гаджимагомедов заявил, что хочет завоевать золото на Олимпиаде в Париже.

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