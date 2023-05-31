Боксёр Гаджимагомедов заявил, что хочет завоевать золото на Олимпиаде в Париже

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов высказался о возможном допуске соотечественников на Олимпийские игры в Париже.

«Как и все наши атлеты, очень сильно надеюсь на это. Будем настраиваться на отборочные турниры. Пока какой-то конкретики нет, но, думаю, в сентябре-октябре квалификационные состязания должны состояться. Точная информация появится позднее.

На самом деле, я бился дважды. К сожалению, один из боёв посчитали как выставочный, потому что визави не хотел портить свой рекорд. Потихоньку пробую себя на этом поприще. Быть может, этим летом подерусь ещё раз, если в Dynamo Boxing Promotions подыщут мне оппонента.

Главная цель — это ещё одна Олимпиада. Поэтому карьера в любителях сейчас на первом месте», — сказал боксёр в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Гаджимагомедов проведёт следующий профессиональный поединок в августе-сентябре.