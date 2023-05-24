Гаджимагомедов проведёт следующий профессиональный поединок в августе-сентябре

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов рассказал, когда чемпион мира Муслим Гаджимагомедов проведёт свой следующий бой.

«Планируем следующий бой на август или сентябрь», — приводит слова Кравцова ТАСС.

Гаджимагомедов выиграл золото в весовой категории до 92 кг, победив в финале Азиза Муийдина из Италии.

Сборная России завоевала две золотые и четыре бронзовые награды, заняв третье место в медальном зачёте. Российские боксёры принимали участие в турнире с национальным флагом и гимном страны.

Ранее Путин поздравил боксёра Гаджимагомедова с золотой медалью на ЧМ-2023 в Ташкенте.