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Гаджимагомедов проведёт следующий профессиональный поединок в августе-сентябре

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Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов рассказал, когда чемпион мира Муслим Гаджимагомедов проведёт свой следующий бой.
Гаджимагомедов проведёт следующий профессиональный поединок в августе-сентябре
  • РИА Новости

«Планируем следующий бой на август или сентябрь», — приводит слова Кравцова ТАСС.

Гаджимагомедов выиграл золото в весовой категории до 92 кг, победив в финале Азиза Муийдина из Италии.

Сборная России завоевала две золотые и четыре бронзовые награды, заняв третье место в медальном зачёте. Российские боксёры принимали участие в турнире с национальным флагом и гимном страны.

Ранее Путин поздравил боксёра Гаджимагомедова с золотой медалью на ЧМ-2023 в Ташкенте.

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