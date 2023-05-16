Путин поздравил боксёра Гаджимагомедова с золотой медалью на ЧМ-2023 в Ташкенте
- РИА Новости
«Целеустремлённость, упорство, уверенность в собственных силах помогли Вам добиться успеха, во второй раз завоевать почётный чемпионский титул. Ваш триумф подарил минуты искренней радости и гордости всем российским болельщикам — любителям бокса», — говорится в обращении президента.
Гаджимагомедов завоевал золотую медаль в весовой категории до 92 кг, победив в финале итальянца Азиза Муийдина.
Национальная команда выиграла две золотые, четыре бронзовые награды и заняла третье место в медальном зачёте на чемпионате мира в Ташкенте. Сборная России принимала участие в мировом первенстве с национальным флагом и гимном страны.
Ранее в Домодедове торжественно встретили российских боксёров после ЧМ-2023.