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Аршавин: уговаривали сына перейти в «Зенит», но он предан «Спартаку»

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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин признался, что уговаривал сына перейти из академии московского «Спартака» в академию петербургского клуба.

«Уговаривали сына перейти в «Зенит», но он предан «Спартаку». «Спартак» — его любимый клуб, не представляет себя больше нигде. Но я ему сказал: «Рано или поздно всё равно окажешься в «Зените», чего выпендриваешься?» — приводит слова Аршавина Sport24.

42-летний россиянин является воспитанником «Зенита». В составе петербургского клуба он трижды выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ), а также становился победителем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы.

Ранее Аршавин назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ.

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