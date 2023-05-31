Аршавин: уговаривали сына перейти в «Зенит», но он предан «Спартаку»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин признался, что уговаривал сына перейти из академии московского «Спартака» в академию петербургского клуба.

«Уговаривали сына перейти в «Зенит», но он предан «Спартаку». «Спартак» — его любимый клуб, не представляет себя больше нигде. Но я ему сказал: «Рано или поздно всё равно окажешься в «Зените», чего выпендриваешься?» — приводит слова Аршавина Sport24.

42-летний россиянин является воспитанником «Зенита». В составе петербургского клуба он трижды выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ), а также становился победителем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы.

Ранее Аршавин назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ.