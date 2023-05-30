Тарасова: надо создавать соревнования с дружескими странами, если не допустят до Олимпиады

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что России нужна альтернатива в случае недопуска к Олимпиаде.

«Если не будет допуска на Олимпиаду, то, конечно, согласна с Ириной Винер, что надо организовывать соревнования с дружескими странами», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

30 мая президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выступила за организацию альтернативы Олимпиаде.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Тарасова отреагировала на высказывание депутата Романа Терюшкова, который раскритиковал её слова о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.