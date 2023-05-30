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Тарасова: надо создавать соревнования с дружескими странами, если не допустят до Олимпиады

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что России нужна альтернатива в случае недопуска к Олимпиаде.
Тарасова: надо создавать соревнования с дружескими странами, если не допустят до Олимпиады
  • РИА Новости

«Если не будет допуска на Олимпиаду, то, конечно, согласна с Ириной Винер, что надо организовывать соревнования с дружескими странами», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

30 мая президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выступила за организацию альтернативы Олимпиаде. 

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. 

Ранее Тарасова отреагировала на высказывание депутата Романа Терюшкова, который раскритиковал её слова о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

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