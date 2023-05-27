Тарасова резко ответила Терюшкову, который назвал её бизнес-тренером
- РИА Новости
«Какое ему до нас дело? Бог ему судья. Лучше бы он занялся своим делом, а не нас обсуждал. Терюшков не понимает, в чём заключается работа тренеров и спортсменов. Пусть сидит на своём месте и не чирикает!» — цитирует Тарасову СЭ.
Депутат назвал Тарасову и Александра Жулина бизнес-тренерами за поддержку выступлений спортсменов на международных соревнованиях.
Ранее Роман Терюшков прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета восстановить членство России в организации.