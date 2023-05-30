Боец UFC Билдер заявил, что Махачев ужасно выглядел перед боем с Волкановски

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Блейк Билдер рассказал, что россиянин Ислам Махачев был в ужасном состоянии перед поединком с австрийцем Александером Волкановски.

«Я видел Ислама примерно в 3:30 утра. Мы направлялись на официальное взвешивание. У Махачева была плохая, ужасная весогонка. У него было страшное обезвоживание. Он был в костюме для сауны, его буквально несли дагестанские бойцы. Я тогда подумал, что я сам сильно обезвожен, но то, что сделал с собой Махачев, было страшно. Ислам ужасно выглядел», — приводит слова Билдера MMA News.

Бой проходил на турнире UFC 284 в Австралии в феврале 2023 года. Российский боец одержал победу единогласным решением судей и защитил титул чемпиона лёгкой весовой категории.

Ранее сообщалось, что Махачев может провести следующий бой в Абу-Даби.