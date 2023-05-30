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Суперкубок России по футболу среди женских команд состоится 17 июня на «ВЭБ Арене»

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Суперкубок России по футболу среди женских команд пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве.
Суперкубок России по футболу среди женских команд состоится 17 июня на «ВЭБ Арене»
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза, матч между чемпионом России петербургским «Зенитом» и обладателем Кубка России московским ЦСКА состоится 17 июня.

По результатам жребия номинальными хозяевами поля стала петербургская команда.

Ранее сообщалось, что российский музыкант Василий Вакуленко (Баста) выступит на суперфинале Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА.

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