Победительница конкурса «Ты в игре» Ветрова: моя цель — развивать детский спорт в России

Создатель проекта «Лучший урок физкультуры» Елена Ветрова поделилась впечатлениями от победы на Гран-при всероссийского конкурса «Ты в игре».

«Победа на этом конкурсе была для нас полной неожиданностью, так как в этом сезоне были очень достойные конкуренты. Казалось, что они перспективнее. И тут победа в Гран-при. Это шок.

Заявляю, что весь миллион рублей, который нам вручили в качестве главного приза, пойдёт на дальнейшее развитие проекта. Потому что это действительно нравится детям. Я искренне люблю то, чем занимаюсь. Поэтому развивать детский спорт в России — моя главная цель на данный момент», — сказала Ветрова RT.

В третьем сезоне конкурса принимал участие 4 601 проект. Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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