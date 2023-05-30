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Победительница конкурса «Ты в игре» Ветрова: моя цель — развивать детский спорт в России

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Создатель проекта «Лучший урок физкультуры» Елена Ветрова поделилась впечатлениями от победы на Гран-при всероссийского конкурса «Ты в игре».
Победительница конкурса «Ты в игре» Ветрова: моя цель — развивать детский спорт в России
  • © Пресс-служба конкурса «Ты в игре».

«Победа на этом конкурсе была для нас полной неожиданностью, так как в этом сезоне были очень достойные конкуренты. Казалось, что они перспективнее. И тут победа в Гран-при. Это шок.

Заявляю, что весь миллион рублей, который нам вручили в качестве главного приза, пойдёт на дальнейшее развитие проекта. Потому что это действительно нравится детям. Я искренне люблю то, чем занимаюсь. Поэтому развивать детский спорт в России — моя главная цель на данный момент», — сказала Ветрова RT.

В третьем сезоне конкурса принимал участие 4 601 проект. Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос по ситуации с зарплатами биатлонистов сборной России.

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