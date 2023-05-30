Кержаков ответил на критику за оскорбительную кричалку про «Спартак»
- РИА Новости
«На следующий день после празднования проснулся, зашёл в соцсети, где меня завалили разными сообщениями. Я сначала не понял из-за чего. Когда играл против «Спартака» в гостях, чего только не слышал в свой адрес и в адрес своих родственников, но не жаловался и не скулил. Так что никаких проблем в этом не вижу. Болельщики приходят на стадион, выплёскивают эмоции. В тот момент это сделал я», — сказал вратарь в видео на YouTube-канале Российской премьер-лиги (РПЛ).
7 мая сине-бело-голубые досрочно выиграли РПЛ, обыграв «Спартак» в матче 26‑го тура со счётом 3:2.
Во время чемпионского парада в Санкт‑Петербурге Кержаков вместе с болельщиками запевал отрывок нецензурной кричалки про «Спартак» через мегафон.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может перейти в казанский «Рубин».