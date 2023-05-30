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Тавольери: нападающий «Спартака» Николсон может перейти в «Генк»

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Бельгийский «Генк» проявляет интерес к нападающему московского «Спартака» Шамару Николсону.
Тавольери: нападающий «Спартака» Николсон может перейти в «Генк»
  • РИА Новости

Как сообщает бельгийский журналист Саша Тавольери в Twitter, «Генк» решил усилить свою атакующую линию за счёт приобретения 26-летнего ямайца.

В нынешнем сезоне Николсон забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 27 матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее полузащитник «Ростова» Данил Глебов опроверг информацию о переговорах со «Спартаком».

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