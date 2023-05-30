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16-летняя россиянка Андреева разгромила Риске и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась во второй круг «Ролан Гаррос».
16-летняя россиянка Андреева разгромила Риске и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru

Россиянка обыграла американку Элисон Риске со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 56 минут.

Таким образом, Андреева одержала первую победу на турнирах Большого шлема. 

В следующем круге Андреева сыграет с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой и француженкой Диан Парри.

Ранее сообщалось о том, что Федерация тенниса Франции не станет наказывать Джоковича за послание во время «Ролан Гаррос».

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