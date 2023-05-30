16-летняя россиянка Андреева разгромила Риске и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
- Gettyimages.ru
Россиянка обыграла американку Элисон Риске со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 56 минут.
Таким образом, Андреева одержала первую победу на турнирах Большого шлема.
В следующем круге Андреева сыграет с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой и француженкой Диан Парри.
Ранее сообщалось о том, что Федерация тенниса Франции не станет наказывать Джоковича за послание во время «Ролан Гаррос».