16-летняя россиянка Андреева разгромила Риске и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась во второй круг «Ролан Гаррос».

Россиянка обыграла американку Элисон Риске со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 56 минут.

Таким образом, Андреева одержала первую победу на турнирах Большого шлема.

В следующем круге Андреева сыграет с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой и француженкой Диан Парри.

Ранее сообщалось о том, что Федерация тенниса Франции не станет наказывать Джоковича за послание во время «Ролан Гаррос».