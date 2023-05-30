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Российский вратарь «Торонто» Самсонов заявил, что из-за травмы шеи кровь могла попасть в мозг

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Голкипер «Торонто Мейпл Лифс» Илья Самсонов высказался о своей травме.
Российский вратарь «Торонто» Самсонов заявил, что из-за травмы шеи кровь могла попасть в мозг
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«Сначала я думал, что сломал ключицу. Сразу плечо отключилось. На четвёртый матч уже мог выйти, но, как понял, в клубе не стали рисковать. МРТ ничего хорошего не показала. У меня была рана, из которой текла кровь, она могла попасть в мозг», — цитирует Самсонова Sport24.

Напомним, что россиянин был заменён на 21-й минуте в результате травмы. Он успел отразить восемь бросков по своим воротам.

25-летний вратарь подписал контракт с канадским клубом в 2022 году. По условиям соглашения он будет получать $1,8 млн в год.

Ранее Самсонов заявил, что хочет продолжить карьеру в «Торонто».

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