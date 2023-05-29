Источник опроверг информацию о депрессии Костомарова
- РИА Новости
«Продолжается подготовка к протезированию — операции на ноги уже проведены, идёт стадия заживления. Что касается рук, то там ещё предстоит ряд подготовительных мероприятий и последующее заживление. Никакой депрессии, всё нормально», — цитирует источника ТАСС.
Также отмечается, что у фигуриста есть настроение, но иногда бывают перепады.
46-летний россиянин попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему сделали несколько ампутаций.
Ранее сообщалось, что Костомаров не может выйти из депрессии после ампутации конечностей.