Источник опроверг информацию о депрессии Костомарова

Стали известны новые подробности восстановления олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Продолжается подготовка к протезированию — операции на ноги уже проведены, идёт стадия заживления. Что касается рук, то там ещё предстоит ряд подготовительных мероприятий и последующее заживление. Никакой депрессии, всё нормально», — цитирует источника ТАСС.

Также отмечается, что у фигуриста есть настроение, но иногда бывают перепады.

46-летний россиянин попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее сообщалось, что Костомаров не может выйти из депрессии после ампутации конечностей.