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Президент «Урала» отреагировал на слова Бикфалви о том, что тот не будет продлевать свой контракт

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Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на слова полузащитника команды Эрика Бикфалви о своём будущем в екатеринбургском клубе.
Президент «Урала» отреагировал на слова Бикфалви о том, что тот не будет продлевать свой контракт
  • РИА Новости

«Бикфалфи заявил, что его контракт не будет продлён? Первый раз об этом слышу. У Эрика ещё год по контракту», — цитирует Иванова Sport24.

35-летний румын выступает за «Урал» с 2017 года. В сезоне-2022/23 сезоне Бикфалви забил восемь мячей и отдал результативные передачи в 36 матчах «Урала» во всех турнирах.

«Урал» расположился на 11-м месте в таблице Российской премьер-лиги с 33 очками.

Ранее Иванов дал оценку команде за сезон-2022/23.

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