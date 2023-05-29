Президент «Урала» отреагировал на слова Бикфалви о том, что тот не будет продлевать свой контракт

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на слова полузащитника команды Эрика Бикфалви о своём будущем в екатеринбургском клубе.

«Бикфалфи заявил, что его контракт не будет продлён? Первый раз об этом слышу. У Эрика ещё год по контракту», — цитирует Иванова Sport24.

35-летний румын выступает за «Урал» с 2017 года. В сезоне-2022/23 сезоне Бикфалви забил восемь мячей и отдал результативные передачи в 36 матчах «Урала» во всех турнирах.

«Урал» расположился на 11-м месте в таблице Российской премьер-лиги с 33 очками.

Ранее Иванов дал оценку команде за сезон-2022/23.