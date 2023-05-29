Черчесов объяснил неудачу Дзюбы в Турции

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил неудачу нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в турецком чемпионате.

«То, что не получилось в Турции, — типичная футбольная история. Бывает, что многие сильные игроки сталкиваются с проблемами в определённых клубах и других странах. Момент неприятный, но тоже опыт для Дзюбы», — цитирует Черчесова «Спорт день за днём».

В составе «Адана Демирспор» Дзюба сыграл пять матчей и забил один гол.

Нападающий участвовал в десяти матчах «Локомотива» в РПЛ, забил восемь голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца нынешнего сезона.

Ранее турецкий журналист заявил, что у них в стране никто не следит за Дзюбой.