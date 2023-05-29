Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Черчесов объяснил неудачу Дзюбы в Турции

Короткая ссылка
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил неудачу нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в турецком чемпионате.
Черчесов объяснил неудачу Дзюбы в Турции
  • Gettyimages.ru

«То, что не получилось в Турции, — типичная футбольная история. Бывает, что многие сильные игроки сталкиваются с проблемами в определённых клубах и других странах. Момент неприятный, но тоже опыт для Дзюбы», — цитирует Черчесова «Спорт день за днём».

В составе «Адана Демирспор» Дзюба сыграл пять матчей и забил один гол.

Нападающий участвовал в десяти матчах «Локомотива» в РПЛ, забил восемь голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца нынешнего сезона.

Ранее турецкий журналист заявил, что у них в стране никто не следит за Дзюбой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить