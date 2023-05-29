Черчесов объяснил неудачу Дзюбы в Турции
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«То, что не получилось в Турции, — типичная футбольная история. Бывает, что многие сильные игроки сталкиваются с проблемами в определённых клубах и других странах. Момент неприятный, но тоже опыт для Дзюбы», — цитирует Черчесова «Спорт день за днём».
В составе «Адана Демирспор» Дзюба сыграл пять матчей и забил один гол.
Нападающий участвовал в десяти матчах «Локомотива» в РПЛ, забил восемь голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца нынешнего сезона.
Ранее турецкий журналист заявил, что у них в стране никто не следит за Дзюбой.