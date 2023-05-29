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«Барселона» повторила рекорд Примеры по числу сухих матчей в сезоне

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«Барселона» на домашнем стадионе разгромила «Мальорку» в матче 37-го тура Ла Лиги и повторила рекорд по числу сухих матчей в сезоне.
«Барселона» повторила рекорд Примеры по числу сухих матчей в сезоне
  • Gettyimages.ru

Для «Барсы» это был 26-й сухой матч в чемпионате Испании в сезоне, что позволило каталонскому клубу повторить рекорд Ла Лиги. До этого 26 матчей на ноль в сезоне-1993/94 было сыграно у «Депортиво».

У каталонской команды остаётся шанс обновить рекорд лиги в матче с «Сельтой» 4 июня.

Сине-гранатовые занимают первое место в таблице чемпионата Испании с 88 очками. На втором месте идёт мадридский «Реал» (77), на третьем — «Атлетико».

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави объяснил, от чего зависит возвращение в клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

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