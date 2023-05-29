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Киммих недоволен тем, что «Бавария» объявила об увольнении Кана сразу после чемпионства

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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих отреагировал на увольнение из клуба генерального директора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича.
Киммих недоволен тем, что «Бавария» объявила об увольнении Кана сразу после чемпионства
  • Gettyimages.ru

«Клуб мог подождать ещё два-три дня с объявлением. Когда ты выигрываешь чемпионат, а потом до тебя доходит такое сообщение, ты оказываешься в омуте эмоций», — цитирует Киммиха журналист Мартин Фолькмар.

27 мая команда обыграла «Кёльн» в матче 34-го тура чемпионата Германии и в 11-й раз подряд стала чемпионом Бундеслиги. Сразу после завоевания трофея в клубе сообщили об увольнении Кана и Салихамиджича.

Ранее Оливер Кан заявил, что хотел бы встретиться с руководством «Баварии» после увольнения.

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