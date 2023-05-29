Хавбек «Аякса» Бергёйс ударил фаната «Твенте» после поражения в матче Эредивизи
Инцидент произошёл после матча заключительного тура Эредивизи «Твенте» — «Аякс» (3:1), когда игроки проходили мимо болельщиков и садились в клубный автобус, сообщает AD.
Отмечается, что Бергёйс ударил человека из-за ограждения рукой. После случившегося футболист выразил сожаления о том, что поступил так, и признал, что не должен был этого делать.
В «Аяксе» осудили поступок игрока и наложили на него денежный штраф.
Ранее первый тайм матча 29-го тура чемпионата России по футболу между «Ростовом» и грозненским «Ахматом» завершился массовой потасовкой.