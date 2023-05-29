Хавбек «Аякса» Бергёйс ударил фаната «Твенте» после поражения в матче Эредивизи

Полузащитник «Аякса» Стивен Бергёйс напал на болельщика «Твенте» на улице после того, как тот оскорбил на расистской почве форварда амстердамцев Брайана Бробби.

Инцидент произошёл после матча заключительного тура Эредивизи «Твенте» — «Аякс» (3:1), когда игроки проходили мимо болельщиков и садились в клубный автобус, сообщает AD.

Отмечается, что Бергёйс ударил человека из-за ограждения рукой. После случившегося футболист выразил сожаления о том, что поступил так, и признал, что не должен был этого делать.

В «Аяксе» осудили поступок игрока и наложили на него денежный штраф.

Ранее первый тайм матча 29-го тура чемпионата России по футболу между «Ростовом» и грозненским «Ахматом» завершился массовой потасовкой.