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Хавбек «Аякса» Бергёйс ударил фаната «Твенте» после поражения в матче Эредивизи

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Полузащитник «Аякса» Стивен Бергёйс напал на болельщика «Твенте» на улице после того, как тот оскорбил на расистской почве форварда амстердамцев Брайана Бробби.

Инцидент произошёл после матча заключительного тура Эредивизи «Твенте» — «Аякс» (3:1), когда игроки проходили мимо болельщиков и садились в клубный автобус, сообщает AD.

Отмечается, что Бергёйс ударил человека из-за ограждения рукой. После случившегося футболист выразил сожаления о том, что поступил так, и признал, что не должен был этого делать. 

В «Аяксе» осудили поступок игрока и наложили на него денежный штраф.

Ранее первый тайм матча 29-го тура чемпионата России по футболу между «Ростовом» и грозненским «Ахматом» завершился массовой потасовкой.

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