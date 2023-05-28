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Глебов продлил контракт с «Ростовом» на пять лет

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Президент донского клуба Арташес Арутюнянц сообщил, что полузащитник «Ростова» Данил Глебов заключил новое соглашение.

«Глебов неделю или две назад подписал пятилетний контракт», — цитирует Арутюнянца «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость Глебова в €7,5 млн. По информации СМИ, в услугах хавбека был заинтересован московский «Спартак». Красно-белые дали понять, что не собираются переплачивать за полузащитника.

Глебов в 28 матчах сезона-2022/23 забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи. Прежний контракт 23-летнего хавбека с «Ростовом» был рассчитан до лета 2024 года.

Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что Глебов продолжит выступать за команду с берегов Дона.

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