Аршавин назвал плохим сигналом вызов Малкома в сборную Бразилии

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал вызов полузащитника «Зенита» Малкома в сборную Бразилии на ближайшие матчи.

«Для меня это [вызов Малкома] неожиданно, с другой стороны, заслуженно. Но это плохой сигнал: если он забьёт мяч, его шансы покинуть «Зенит» увеличатся», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

На учебно-тренировочный сбор отправится нападающий петербургского «Зенита» Малком, а также бывший защитник московского «Спартака» Айртон Лукас, сообщает пресс-служба бразильской сборной в социальных сетях.

Команда Бразилии проведёт контрольные игры со сборными Гвинеи (17 июня, Барселона) и Сенегала (20 июня, Лиссабон).

Ранее сборная Бразилии по футболу опубликовала список игроков на товарищеские матчи с национальными командами Гвинеи и Сенегала.