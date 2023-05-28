Абаскаль признался, что участвует в увеличении популяции рыжеволосых на планете

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своей главной миссии на планете Земля в данный момент, помимо завоевания трофеев с московским клубом.

«Как назвал сына? Гильермо-Николай. Я посчитал, что будет правильно, если часть имени будет российской, ведь он родился здесь. Я изучил этот вопрос», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Испанский тренер намекнул в шутку, что спасает общность рыжеволосых людей на планете.

«У меня есть брат-близнец, но сын родился у него не рыжим. А здесь всё так, как надо, я рад», — добавил Абаскаль.

11 апреля 2023 года он женился в Москве на своей избраннице Алехандре. У новобрачных есть сын.

Контракт 34-летнего тренера с красно-белыми заканчивается летом 2025 года. «Спартак» за тур до окончания сезона-2022/23 сохраняет шансы на призовые места РПЛ.

Ранее сообщалось, что Абаскаль продолжит работу в московском клубе.