Абаскаль признался, что участвует в увеличении популяции рыжеволосых на планете
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«Как назвал сына? Гильермо-Николай. Я посчитал, что будет правильно, если часть имени будет российской, ведь он родился здесь. Я изучил этот вопрос», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».
Испанский тренер намекнул в шутку, что спасает общность рыжеволосых людей на планете.
«У меня есть брат-близнец, но сын родился у него не рыжим. А здесь всё так, как надо, я рад», — добавил Абаскаль.
11 апреля 2023 года он женился в Москве на своей избраннице Алехандре. У новобрачных есть сын.
Контракт 34-летнего тренера с красно-белыми заканчивается летом 2025 года. «Спартак» за тур до окончания сезона-2022/23 сохраняет шансы на призовые места РПЛ.
Ранее сообщалось, что Абаскаль продолжит работу в московском клубе.