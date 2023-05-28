Крамарич пока не подписал контракт с ФК «Сочи»

Матей Шкегро, агент полузащитника Мартина Крамарича, не подтвердил информацию о том, что словенский футболист подписал контракт с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи».

«Я был бы рад подтвердить подписание, но мы ждём официального заявления клуба, так что пока никаких слов с моей стороны не будет», — цитирует Шкегро «РБ Спорт».

25-летний Крамарич в сезоне-2022/23 в 32 матчах за клуб «Браво» во всех турнирах забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач.

«Сочи» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.

В «Сочи» заявили, что Дмитрий Хохлов продолжит работу на посту главного тренера в следующем сезоне.