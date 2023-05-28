Крамарич пока не подписал контракт с ФК «Сочи»
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«Я был бы рад подтвердить подписание, но мы ждём официального заявления клуба, так что пока никаких слов с моей стороны не будет», — цитирует Шкегро «РБ Спорт».
25-летний Крамарич в сезоне-2022/23 в 32 матчах за клуб «Браво» во всех турнирах забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач.
«Сочи» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.
В «Сочи» заявили, что Дмитрий Хохлов продолжит работу на посту главного тренера в следующем сезоне.